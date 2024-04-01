01 апреля 2024, 12:25
Долгожительница из Великобритании рассказала, что не пользуется мобильным телефоном
Пенсионерка из Великобритании Марджори Ходнетт, которой исполнилось 110 лет, рассказала о своих секретах долгой жизни. Об этом сообщил Liverpool World.
Женщина отметила, что не использует мобильный телефон.
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«Не думаю, что он мне нужен. С друзьями и родственниками я говорю по проводному. И вообще предпочитаю письма», — пояснила Ходнетт.
Еще одним важным условием долголетия она назвала правильное и своевременное питание. Алкоголь пенсионерка употребляет только в особых случаях, добавил сайт «Мир 24».
Великобритания
Питание
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