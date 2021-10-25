Молдавия назвала условие погашения долгов перед «Газпромом»

Молдавия возьмет на себя обязательства по выплате долга перед «Газпромом» только по результатам проверки с привлечением независимых аудиторов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Он пояснил, что республика начала копить долги за российский газ с 1994 года. Для обсуждения этого вопроса необходимо провести проверку.

«Мы готовы обсуждать проблему долга, но нам нужен независимый аудит, который подтвердит этот долг до того, как мы возьмем на себя какие-либо обязательства», — пояснил Спыну.

Молдавский вице-премьер подчеркнул, что в ближайшую среду он приедет в Санкт-Петербург на встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы продолжить переговоры по поставкам газа.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса носит сложный характер, но Молдавия готова подписать долгосрочный контракт, если удастся договориться насчет цены.

Как напомнила газета «Известия», переговоры по поставкам российского газа в Молдавию завершились на минувшей неделе без результатов. Представители Москвы предлагали скидку на газ 25% при условии возвращения накопленных долгов за прошлые годы с учетом просрочки общей суммой около 700 миллионов долларов. Но молдавская сторона заявила, что у нее нет финансовой возможности погасить долги, и попросила снизить закупочные цены на газ в два раза.

В «Газпроме» не исключили, что полностью остановят поставки газа в Молдавию с 1 декабря, напомнил RT. Срок газового контракта истек еще в конце сентября, но из-за сложных условий, в которых оказалась республика, соглашение продлили на весь октябрь.