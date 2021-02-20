Долгие осложнения после ковида зафиксировали у трети переболевших в США

Американские ученые выяснили, что около трети переболевших ковидом не могут долго восстановиться после болезни. Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

Эпидемиологи под руководством доцента Университета штата Вашингтон (США) Хелен Чу исследовали состояние здоровья 234 жителей Сиэтла, которые переболели COVID-19 в тяжелой и легкой формах еще в начале пандемии в прошлом году. Ученые спросили людей об изменениях в их жизни после выписки из больницы, вредных привычках и хронических болезнях.

Оказалось, что около трети принявших участие в опросе спустя почти год после выздоровления испытывают проблемы: плохо чувствуют запахи и вкус еды, быстро устают и кашляют. По данным ученых, чем тяжелее люди болели, тем дольше у них сохраняются осложнения.

В материале говорится, что за всеми, кто перенес заражение коронавирусом, вне зависимости от тяжести течения заболевания необходимо еще какое-то время следить.

Накануне сенатор и врач Сергей Леонов рассказал, что восстановить обоняние после COVID-19 помогут резкие запахи еды и парфюма.