facebook_pixel
    20 февраля 2021, 13:09

    Долгие осложнения после ковида зафиксировали у трети переболевших в США

    Андрей Иванов

    Американские ученые выяснили, что около трети переболевших ковидом не могут долго восстановиться после болезни. Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

    Долгие осложнения после ковида зафиксировали у трети переболевших в США

    Эпидемиологи под руководством доцента Университета штата Вашингтон (США) Хелен Чу исследовали состояние здоровья 234 жителей Сиэтла, которые переболели COVID-19 в тяжелой и легкой формах еще в начале пандемии в прошлом году. Ученые спросили людей об изменениях в их жизни после выписки из больницы, вредных привычках и хронических болезнях.

    Оказалось, что около трети принявших участие в опросе спустя почти год после выздоровления испытывают проблемы: плохо чувствуют запахи и вкус еды, быстро устают и кашляют. По данным ученых, чем тяжелее люди болели, тем дольше у них сохраняются осложнения.

    В материале говорится, что за всеми, кто перенес заражение коронавирусом, вне зависимости от тяжести течения заболевания необходимо еще какое-то время следить.

    Накануне сенатор и врач Сергей Леонов рассказал, что восстановить обоняние после COVID-19 помогут резкие запахи еды и парфюма.