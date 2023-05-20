Мир 20 мая 2023, 00:34 Долги украинцев за электричество внесут в их кредитные истории Украинцев предупредили о включении данных о долгах за электричество в их кредитные истории Freepik

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В кредитных историях украинцев будут отображать данные об их задолженности за электроэнергию, сообщила пресс-служба компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК. Там отметили, что это решение подтолкнет жителей страны к более ответственному исполнению обязательств.

«Yasno будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых потребителей в Украинское бюро кредитных историй», — рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

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Он уточнил, что подобное решение направлено на борьбу с недобросовестными пользователями. По словам главы компании, задолженность абонентов по состоянию на 1 мая превысила 1,7 миллиарда гривен (около 3,6 миллиарда рублей). Коваленко пожаловался, что некоторые украинцы не оплачивают долги, зато берут кредиты — например, на покупку айфонов. Теперь банки будут обращать внимание на то, как их клиенты оплачивают счета.

В ближайшее время электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза. Руководитель Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский рассказал, что на этот шаг придется пойти ради восстановления объектов инфраструктуры государства.