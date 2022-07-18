Долг европейских энергетических и коммунальных компаний вырос до 1,7 трлн евро

Общий долг европейских энергетических и коммунальных компаний из-за роста цен увеличился до 1,7 триллиона евро — на 50% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявило агентство Bloomberg.

«Европейские энергетические и коммунальные компании накапливают все больше долгов, чтобы покрыть расходы, связанные с ростом цен на нефть и газ», — сообщил автор статьи.

Их общий долг, который рос после пандемии, в этом году превысил 1,7 триллиона евро. Это на 50% больше, чем до 2020 года, отметило издание. В первом полугодии энергетические компании региона привлекли 45 миллиардов евро облигаций и 72 миллиарда евро кредитов.

В июле цены на газ в Европе обновили весенний максимум. Стоимость фьючерсов на лондонской бирже ICE увеличилась до 1889,7 доллара за тысячу кубометров. Цена на нефть марки Brent в мае поднялась впервые с 9 марта выше 124 долларов за баррель. Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предупредил, что из-за энергетического кризиса в Европе начнутся беспорядки.