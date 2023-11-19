Мир 19 ноября 2023, 21:48 «Долетают до целей своих целей». На Украине признали успешной военную тактику России Экс-советник Кучмы: ВС РФ просчитали удары по Украине для подрыва военных целей РИА «Новости»

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Удары российских беспилотников и ракет продолжают уничтожать военные цели Украины, несмотря на работу украинских средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Все, что им надо поразить, они поражают. Все равно они (российские ракеты и БПЛА. — прим. ред.) долетают до целей своих. Они знают, сколько надо запустить, чтобы уничтожить тот или иной объект», — заявил эксперт.

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По словам Соскина, в Киеве заявили об уничтожении определенного числа БПЛА России, которые летели к военной инфраструктуре, однако это лишь были отвлекающие мишени для ПВО Украины.

«Вы сбили то, что предполагалось по их системе сбить. Их система все время это высчитывает, поэтому они запускают столько, чтобы достичь нужного результата», — заявил Соскин.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что российские системы РЭБ эффективно глушат дроны ВСУ и не позволяют им долететь до целей. По словам журналистов, электронное оружие совсем не кажется опасным. Обычно устройства похожи на антенны или спутниковые тарелки. Они излучают электромагнитные волны, позволяющие отслеживать, блокировать и «обманывать» каналы связи, с помощью которых управляют БПЛА.