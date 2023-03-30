Мир 30 марта 2023, 16:00 Документы против обвиняемого в коллаборационизме адвоката Монтян передали в суд на Украине Офис генпрокурора Украины: документы против адвоката Монтян передали в суд Википедия

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Обвинительный акт в отношении адвоката Татьяны Монтян передали в украинский суд. Информация об этом появилась на сайте офиса генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины, которая является адвокатом», — уточнили в публикации.

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По данным следствия, юрист с марта 2022 года регулярно в эфире нескольких каналов высказывалась относительно общественно-политической ситуации на Украине. При этом она «идеологически обосновывала» существование Донецкой и Луганской народных республик, а также публично призывала к изменению границ страны.

Офис генпрокурора не стал называть имени обвиняемой, но опубликовал фотографию Монтян.

Служба безопасности Украины (СБУ) в начале февраля 2023 года предъявило обвинение адвокату по нескольким статьям. В частности, речь шла о коллаборационистской деятельности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Кроме того, Монтян обвинили в оправдании действий России в отношении Украины. Представители СБУ предположили, что адвокат сейчас находится на российской территории, уточнил ТАСС.