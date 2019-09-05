Документы по интеграции России с Белоруссией подпишут в декабре

Программа действий по интеграции между Россией и Белоруссией будет подписана в срок. Планируется, что произойдет это к 8 декабря.

Глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой заметил, что спорные вопросы еще присутствуют, однако есть и четкие указания президента Александра Лукашенко. Слова министра привело РИА «Новости».

«Президент сказал четко — к 8 декабря должна быть программа и пакет дорожных карт, все вместе», — отметил Крутой.

Он добавил, что от согласованной в Санкт-Петербурге даты лидеры двух стран не отступали. В настоящее время по всем пунктам ведется промежуточная работа.

По словам главы белорусского ведомства, Лукашенко ознакомится с текущим вариантом документа при внесении его правительством для одобрения. Потом саму программу по интеграции вместе с пакетом дорожных карт и рядом чувствительных для Минска соглашений подпишут оба государства.

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«Вот это будет президентский пакет», — уточнил министр.

Сама программа действий, пояснил он, носит рамочный характер. Вопросы рассмотрят в дорожных картах, а после этого весь 2020 год будут работать над нормативными актами.

«Потому что все сферы разные, в разных сферах разная степень уже на сегодня унификации», — сказал Дмитрий Крутой.

Проект программы действий по интеграции с Россией передали для одобрения президенту Белоруссии в минувший вторник, 3 сентября.

Тема интеграции двух стран обсуждается с весны 2019 года. Белоруссия представляет программу как концепцию, предполагающую исполнение принципа «две страны — один рынок». Переговоры об объединении экономик соседних государств идут с марта.