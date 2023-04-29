Мир 29 апреля 2023, 11:05 Документы о секретной субмарине обнаружили в туалете британского паба The Sun: секретные бумаги о подлодке HMS Anson нашли в туалете паба в Великобритании Freepik

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Секретные документы о подводной лодке HMS Anson нашли в туалете паба в графстве Камбрия в Великобритании. Об этом сообщила газета The Sun.

Стоимость военно-морского объекта составляет около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Папку с документами под грифом секретности нашли прямо на полу в кабинке туалета.

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«В ту ночь в заведении находились как гражданские, так и военные. По сути, этими данными мог завладеть любой, поэтому еще повезло, что их не обнаружили шпионы из России», — сообщил источник.

Он отметил, что в документах описано внутреннее устройство подводной лодки.

Субмарину HMS Anson вывели в открытое море в феврале 2023 года. Лодка оснащена крылатыми ракетами Tomahawk и тяжелыми торпедами. Согласно открытым данным, подводная лодка работает на ядерном реакторе и способна без дозаправки выполнять боевые задачи на протяжении 25 лет.

Ранее в США в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация об украинской армии. ФБР по подозрению в сливе задержала военнослужащего ВМС Джека Тейшейру.