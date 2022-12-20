Мир 20 декабря 2022, 09:22 Документы о подготовке Британии и Франции к войне с СССР рассекретили в России СВР сообщила о планах Британии и Франции ударить по СССР из Финляндии в 1940 году РИА «Новости»

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Франция и Великобритания намеревались ударить по СССР в 1940 году из Финляндии, настроив собственное население против советских людей. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах, опубликованных Службой внешней разведки РФ на сайте президентской библиотеки имени Ельцина.

Согласно материалам, советской разведке в марте 1940 стало известно, что Франция и Великобритания планировали начать войну против СССР в Финляндии, не исключая присоединения Германии.

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«Чтобы ослабить мощь СССР, Англия и Франция очень хотят, чтобы советско-финская война продолжалась. Они хотят заставить свой народ поддержать действия правительства на всех мероприятиях против СССР», — сказано в документе 5-го отдела главка НКВД СССР от 4 марта 1940 года.

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После начала боевых действий западные страны оказали Финляндии военную и дипломатическую поддержку. На стороне финнов воевал интернациональный корпус, составленный из датчан, норвежцев, шведов, американцев, эстонцев и британцев.

Всего Запад в ходе Зимней войны поставил Финляндии 2,5 миллиона снарядов, 100 тысяч винтовок, 350 боевых самолетов, 6 тысяч пулеметов и 1,5 тысячи артиллерийских орудий.