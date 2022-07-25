Документы Канады по турбинам для «Северного потока» вызвали вопросы в «Газпроме»

Документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока», которые получил «Газпром» через компанию Siemens, «вызывают дополнительные вопросы». Госкорпорация вынуждена была просить Siemens о поддержке в предоставлении необходимых разъяснений.

«„Газпром“ изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщила пресс-служба компании.

Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на ремонт турбины для «Северного потока». Документ, выданный в Канаде, дает право на ремонт, транспортировку и обслуживание турбины. Однако со стороны корпорации остались открытыми вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

«В этих обстоятельствах „Газпром“ в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — добавили в компании.