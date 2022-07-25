Документы Канады по турбинам для «Северного потока» вызвали вопросы в «Газпроме»
«Газпром» получил от Siemens документы по турбинам «Северного потока»
Документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока», которые получил «Газпром» через компанию Siemens, «вызывают дополнительные вопросы». Госкорпорация вынуждена была просить Siemens о поддержке в предоставлении необходимых разъяснений.
«„Газпром“ изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщила пресс-служба компании.
Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на ремонт турбины для «Северного потока». Документ, выданный в Канаде, дает право на ремонт, транспортировку и обслуживание турбины. Однако со стороны корпорации остались открытыми вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».
«В этих обстоятельствах „Газпром“ в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — добавили в компании.