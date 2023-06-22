Мир 22 июня 2023, 03:57 Документальный фильм снимут о поисках отправившегося к «Титанику» батискафа с миллиардерами Британский канал покажет фильм о поисках батискафа с миллиардерами у «Титаника» РИА «Новости»

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Британский телеканал Channel 5 покажет документальный фильм о поисках батискафа с миллиардерами, спустившегося к «Титанику». Кинопроект называется «Titanic Sub: Lost at Sea», уточнил Variety.

Авторы обещают выйти за рамки обычного новостного освещения событий и показать драматическую историю о спасении бесследно исчезнувшей субмарины с людьми.

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Фильм производства ITN ознакомит зрителей с деталями путешествия, биографиями пассажиров, увлеченных историей крушения «Титаника». Также фильм расскажет об экспертах в этой отрасли и росте увлеченности экстремальным туризмом.

Батискаф «Титан» пропал без вести в Атлантическом океане. На его борту находятся пять человек. Это британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, бывший водолаз ВМС Франции Поль-Анри Наргеоле и глава компании OceanGate Стоктон Раш.

Ранее преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее сравнил по сложности операцию по спасению экипажа подводного аппарата «Титан»с запуском космического корабля на Луну. Эксперт считает, что экипаж батискафа скорее всего обречен.