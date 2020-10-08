Документальный фильм о вымирании видов крайне расстроил юного принца Джорджа

По словам принца Уильяма, ребенка так расстроил фильм, что он не смог досмотреть его до конца.

«Я больше не хочу это видеть», — признался юный принц.

Герцог Кембриджский заверил, что по максимуму старается поддерживать в своих детях оптимизм.

«Потому что ты вроде как беспокоишься и боишься, что они скоро поймут, что мы живем в очень, очень опасное и трудное время для окружающей среды и что как родитель ты чувствуешь, что прямо сейчас подводишь их», — добавила монаршая особа.

В свою очередь младший брат герцога Кембриджского принц Гарри заявил, что увидел проблемы расовых меньшинств в Великобритании и прочих странах лишь после встречи с Меган Маркл.

«Когда заходишь в магазин с детьми и видишь только белых кукол, задумываешься: „Странно, почему здесь нет черной куклы?“» — обратил внимание герцог Сассекский.