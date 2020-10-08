facebook_pixel
    08 октября 2020, 20:10

    Документальный фильм о вымирании видов крайне расстроил юного принца Джорджа

    Артур Блянихов

    Во время вручения экологической премии Earthshot Prize принц Уильям рассказал, что его семилетнего сына Джорджа сильно расстроила новая документальная лента Дэвида Аттенборо о вымирании видов на планете. Об этом сообщил радио «Комсомольская правда».

    По словам принца Уильяма, ребенка так расстроил фильм, что он не смог досмотреть его до конца.

    «Я больше не хочу это видеть», — признался юный принц.

    Герцог Кембриджский заверил, что по максимуму старается поддерживать в своих детях оптимизм.

    «Потому что ты вроде как беспокоишься и боишься, что они скоро поймут, что мы живем в очень, очень опасное и трудное время для окружающей среды и что как родитель ты чувствуешь, что прямо сейчас подводишь их», — добавила монаршая особа.

    В свою очередь младший брат герцога Кембриджского принц Гарри заявил, что увидел проблемы расовых меньшинств в Великобритании и прочих странах лишь после встречи с Меган Маркл.

    «Когда заходишь в магазин с детьми и видишь только белых кукол, задумываешься: „Странно, почему здесь нет черной куклы?“» — обратил внимание герцог Сассекский.