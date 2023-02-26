Мир 26 февраля 2023, 11:29 Документальный фильм «На Адаманте» получил главный приз Берлинского кинофестиваля Фильм французского режиссера «На Адаманте» завоевал главный приз Берлинского кинофестиваля

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Документальный фильм французского режиссера Николя Филибера «На Адаманте» стал обладателем главного приза 73-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Трансляция велась на сайте Берлинале.

Филибер показал пациентов, работников уникальной психиатрической клиники, расположенной в плавучем здании на берегу Сены в центре Парижа. Семидесятидвухлетний режиссер провел в учреждении месяцы, чтобы снять полнометражный фильм. Он провел целое исследование на тему здравомыслия и безумия сквозь призму творчества и искусства, в которые погружены пациенты центра. К слову, документальная история выиграла среди художественных картин.

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«Серебряный медведь» достался фильму «Красное небо» немецкого режиссера Кристофа Петцольда. Картина является второй частью трилогии о духах стихий. Первая часть «Ундина» была посвящена воде. Вторая — огню. В этой части режиссер рассказал о четверке молодых людей, оказавшихся в ловушке на берегу Балтийского моря.

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Второе место с «Красным небом» разделила кинолента «Плохая жизнь» португальского режиссера Жоау Канижу о женщине, страдающей биполярным расстройством.

Особенность Берлинале в том, что кинопремию за лучшую роль вручают только женщинам. В этом году обладательницей «Серебряного медведя» стала девятилетняя София Отеро, сыгравшая мальчика в испанской драме «20 тысяч видов пчел» Эстибалиса Урресолы Солагурена. За второплановую роль приз получила Теа Эре за фильм «До конца ночи» Кристофа Хоххойслера.

Всего за приз боролись 18 картин из 19 стран. Россия в этом году не участвовала в программе. Победителей определило жюри во главе с голливудской актрисой Кристен Стюарт, известной всем по роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки».