«Доктор смерть» из Италии убивал больных с COVID-19 ради свободных коек

В Италии арестовали главу отделения скорой помощи больницы города Монтикьяри. Врач Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.

Медсестры клиники, где работал Моска, рассказали, что врач периодически требовал принести ему сильнодействующие препараты, которые не входили в протокол лечения. Он часто оставался наедине с тяжелыми больными, пишет La Repubblica.

Следствию известно о двух случаях смерти пациентов из-за действий врача. В марте Моска ввел смертельные дозы пропофола 61-летней Натале Басси и 80-летнему Анджело Палетти. Итальянского «доктор смерть» подозревают в причастности еще к четырем смертям в больнице Ломбардии.

По какой точно причине 47-летний врач лишал жизни тяжелобольных пациентов с коронавирусом, пока неизвестно. Коллеги считают, что у него не выдержала нервная система из-за нагрузок в условиях пандемии, и он сошел с ума.

По версии полиции, Моска избавлялся от безнадежных, по его мнению, пациентов, чтобы освободить места для новых больных.

Врач арестован, отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее Газета.ru писала, что в течение недели итальянский регион Ломбардия находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике.