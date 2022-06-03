Доктор Молоуни: объединение всего мира против России оказалось американским мифом

США хотели изолировать Россию, но эти попытки ни к чему не привели, заявил научный сотрудник Института столетия Колорадского христианского университета, доктора Уильям Молоуни. По его мнению, мнимое сплочение всего мира против РФ оказалось просто мифом.

Молоуни также указал на то, что санкции, которыми США и ЕС хотели ударить по российской экономике и поставить ее на колени, тоже не привели к результату, на который рассчитывал Запад, написала «Газета.ru».

«Вместо этого есть свидетельства того, что может происходить обратное, когда санкции наносят больший ущерб западной экономике, чем российской», — подчеркнул он.

В частности, специалист указал на серьезное укрепление рубля и рекордно высокие доходы российского энергетического и сельскохозяйственного экспорта. И это, по его мнению, в значительной степени связано с тем, что без этой российской продукции не может обойтись ни Европа, ни большая часть остального мира.

Молоуни отметил, что теперь можно считать мифом то, что США объединили против России весь мир. Свидетельство этому тот факт, что из 195 стран к санкциям присоединились только 65. Помимо этого, он указал на то, что сейчас США и союзники хотят найти путь, чтобы скорее закончить конфликт на Украине.