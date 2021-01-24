Доктор Мясников раскрыл истинное отношение к российской вакцине «Спутник V» на Западе

Поливать друг друга грязью из-за вакцин — это дело политиков. Западные врачи о российском «Спутнике V» плохо не говорят. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Поливать грязью друг друга из-за вакцин — это последнее дело, дело политиков. Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину «Спутник V», в профессиональных журналах я этого не видел», — рассказал Мясников в интервью «Собеседнику».

Он подчеркнул, что именно западные СМИ развязали «войну вакцин». По мнению Мясникова, эта пропаганда вредит медицине.

В России уже стартовала масштабная вакцинация от коронавируса во всех регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первые три месяца 2021 года планируют привить 20 миллионов россиян. За все время кампании вакцинацию должны пройти более половины сограждан без учета переболевших ковидом и детей. Этого будет достаточно, чтобы в нашей стране сформировался коллективный иммунитет.

В РФ уже произвели 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса, 2,1 миллиона из которых развезли по регионам. По словам Голиковой, на следующей неделе объемы производства возрастут.