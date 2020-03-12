Доктор исторических наук Барышников: Финляндия «несет груз ответственности» за блокаду Ленинграда
Доктор исторических наук Владимир Барышников назвал участие армии Финляндии в блокаде Ленинграда «большой травмой». Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению Барышникова, «это ложится тенью на страну».
«Безусловно, Финляндия участвовала. Финляндия начинала войну, чтобы победить, никакой блокады не предполагалось. План «Барбаросса» не был выполнен, поэтому Финляндия была вынуждена принять участие в блокаде и несет за это груз ответственности. В сентябре 1941 года были мысли, что Ленинград будет взят. Даже была заготовлена речь по финскому радио, которая так и не прозвучала. Должен был выступать будущий президент Финляндии. Предполагалось, что Ленинград будет уничтожен, граница должна была пройти по Неве», — пояснил эксперт.
Историк уточнил, что защитникам удалось спасти Ленинград.