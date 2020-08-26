Доктор филологических наук оценил ввод феминитивов на Украине

Он выразил надежду на то, что, когда Россия захочет в этом участвовать, мода на феменитивы закончится.

«Это придумали не только украинцы, это общая тенденция. Мы живем во время, когда крайности выдаются гораздо больше, чем разумная позиция, я уж не говорю о золотой середине. Поэтому сейчас идет этот гендерный шум и гендерный вал, а это довольно логичное его продолжение. Мое к этому отношение? Крайности я не люблю, радикализмы не ценю. Будет ли это у нас? Здесь нужно подумать, раньше кончится эта тенденция во всемирном масштабе или мы все-таки попытаемся к ней подключиться. Надеюсь, что мы к ней подключаться не будем. А что касается собственно языкового аспекта — пока такие новшества выглядят довольно уродливо. На мой слух, они коверкают язык», — пояснил Шайтанов.

Напомним, на Украине допустили использование феминитивов для обозначения любых профессий. Теперь есть специальности «инженерка», «станочница» и «социологиня».

В Москве указали на то, что пока вся «евроинтеграция» Украины состоит в риторике и разнообразных «переименованиях», а не реальном повышении уровня жизни и производительности.