Доктор Бейкер предупредил о возможной смерти Байдена до конца второго срока

Президент США Джо Байден может умереть до конца второго срока, если ему удастся занять пост президента вновь. Таким мнением поделился доктор К. Дж. Бейкер. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на American Thinker.

По словам медика, на протяжении последних месяцев Байден страдает от деменции. Заболевание должно уже до четвертой стадии.

Специалист пояснил, что женщины с такой формой болезни в среднем живут четыре с половиной года, а мужчины — 4,1 года. Он подчеркнул, что американского президента может не стать уже в августе 2026-го.