Мир 03 мая 2023, 17:55 Докладчик ПАСЕ признал, что проблемы со свободой СМИ существуют в Европе Докладчик ПАСЕ Йенсен: Европа перестала являться безопасным прибежищем свободы СМИ Unsplash

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Европейские страны перестали быть безопасным местом для свободы средств массовой информации, поэтому государства-члены Совета Европы (СЕ) должны взять на себя больше обязательств на международном уровне по защите свободы прессы. Такое мнение высказал генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов Могенс Йенсен.

«Европа, к сожалению, не является прибежищем свободы СМИ, и это необходимо изменить. Государства-члены Совета Европы должны обеспечить соблюдение стандартов, которые они одобрили, и взять на себя больше обязательств на международном уровне по защите свободы СМИ; пора действовать!» — сказано в официальном заявлении Йенсена.

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Генеральный докладчик ПАСЕ добавил, что 3 мая празднуют Всемирный день свободы печати. Он подчеркнул, что свобода средств массовой информации очень важна для отстаивания общеевропейских ценностей.

Йенсен напомнил о десятках убитых журналистах, тысячах тех, кому приходят угрозы, и о сотнях заключенных. Он отметил, что платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов в 2022 году сообщила о 289 сигналах о нарушении свободы СМИ, которые коснулись 37 государств-членов СЕ.