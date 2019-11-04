Доклад о «российской угрозе» заблокировали в Британии

«Российские деньги вливались в британскую политику в целом и Консервативную партию в частности. В нем также есть заявления о том, что в 2016 году Россия начала крупную операцию по оказанию влияния в поддержку Brexit», — указано в докладе, выдержки из которого привело издание.

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Документ был составлен комитетом британского парламента по разведке и безопасности. Ожидалось, что доклад будет опубликован в понедельник, 4 ноября. Как заявил тем временем бывший генеральный прокурор Доминик Грив, доклад не был предан гласности в намеченный срок из-за противодействия и козней премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Теперь предать документ гласности станет возможным только после выборов, намеченных на 12 декабря. Перед тем парламент уже будет распущен: это произойдет вечером во вторник, 5 ноября. К слову, ранее премьер Джонсон, заявлял в интервью, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit, равно как и не найдено «руки Москвы» в других политических процессах.