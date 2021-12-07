Доклад о перемещении российских сил у границы с Украиной подготовили в конгрессе США

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о причинах перемещения российских военных сил у границы с Украиной. Об этом написал RT.

По мнению автора доклада Эндрю Боуэна, Россия может готовиться к потенциальному конфликту с Украиной в ответ на попытки украинских властей вернуть контроль над самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путем», — говорится в тексте.