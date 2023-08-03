Мир 03 августа 2023, 06:18 Доклад Госдепа — пустое сотрясание воздуха. Посол Антонов заявил, что США давно отказались от ДСНВ Посол Антонов: США давно нарушает дух и букву ДСНВ Unsplash

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США неправомерно вывели из-под отчетности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений пусковые установки и бомбардировщики. Белый дом отказался от соблюдения соглашения и нарушил его идею, заявил в Telegram-канале дипведомства посол России Анатолий Антонов.

Госдеп выпустил доклад о том, почему ДСНВ на самом деле отвечал интересам США. Посол заявил, что этот документ ничего не значит, так как американское правительство отказалось соблюдать его.

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«Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, — пустое сотрясание воздуха. Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения», — сказал он.

Анатолий Антонов обвинил Штаты в превышении лимита прописанных в соглашении вооружений. По его словам, из-под учета вывели 100 вооружений, а именно тяжелые бомбардировщики и пусковые установки баллистических ракет подводных лодок. Требования России исправить ситуацию в США проигнорировали.

Он заявил, что нельзя рассматривать возвращение к ДСНВ без учета текущей геополитической ситуации. Анатолий Антонов предупредил, что цель США — получить доступ к российским базам.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года, сообщили «Известия».