Доклад ЕП с призывом пересмотреть отношения с Россией прокомментировали в Госдуме

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал утвержденный Европарламентом доклад с призывом к властям ЕС пересмотреть отношения с Россией. Доклад был представлен литовским депутатом Андрюсом Кубилюсом.

Морозов отметил, что с подобными предложениями выступают именно малые государства вроде Литвы. Он предположил, что Литва выступает против России в надежде в обмен получить поддержку от ЕС.

«Я считаю, что это совершенно бесперспективный подход с точки зрения общей политики Евросоюза. Когда малые государства, в том числе Литва, пытаются навязать большим государствам антироссийские подходы, которые вредят развитию экономики Европы. Сейчас необходимо объединять усилия, чтобы противостоять глобальным вызовам и обеспечивать устойчивое развитие всем регионам мира. Для нас, конечно, наибольшую важность имеет именно Европа и наши ближайшие соседи» — сказал депутат.