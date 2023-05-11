Мир 11 мая 2023, 09:44 Доказывающие коррупцию Байдена документы отказались представить в ФБР CNN: ФБР отказалось представить документы, доказывающие участие Байдена в коррупции White House

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Федеральное бюро расследований США отказалось представить документы, доказывающие участие президента Джо Байдена в коррупционных схемах. Об этом сообщил телеканал CNN.

Запрос в ФБР делал глава комитета по подотчетности и надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер. По его мнению, документы способны доказать коррумпированность главы государства.

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«Из ответа ФБР стало понятно, что эти документы существуют, но предоставить доступ они отказались. Потом мы просили бюро начать расследование, но ничего так и не сделано», — рассказал конгрессмен.

Ранее сенатор Чак Грассли и Комер в своем обращении потребовали от ФБР информацию об участии Байдена в коррупционной схеме. Они утверждают, что глава государства ранее способствовал в принятии неких политических решений, участвуя во взяточничестве.

Политолог Дмитрий Журавлев объяснял «360», что история с коррупционным скандалом является способом воздействия на избирательную кампанию Байдена.