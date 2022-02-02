«Доказательство» тайного сговора Путина и премьера Венгрии показали в Польше

Доказательства «тайного» сговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным нашел и показал бывший польский премьер Дональд Туск.

Таким доказательством стало фото из Кремля. На пресс-конференции польский политик показал журналистам снимок, на котором российский лидер и венгерский премьер стоят друг напротив друга.

Фрагмент видеозаписи, на которой можно увидеть демонстрацию «доказательств» Туска, опубликовала в своем Telegram-канале российская ведущая Ольга Скабеева.

По мнению Туска, на показанном им снимке Путин и Орбан отмечают некое успешно выполненное премьером Венгрии задание.

Переговоры Путина и Орбана проходили 1 февраля. Стороны обсуждали различные вопросы в течение почти пяти часов. После переговоров венгерский премьер заявил, что введенные против России санкции больше вредят не этой стране, а самой Венгрии.

По его мнению, санкции являются инструментом, который заведомо обречен на провал. Орбан высказался также о сотрудничестве Венгрии и России. С этой точки зрения, как отметил венгерский политик, 2021 год стал наиболее плодотворным.