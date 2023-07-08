Мир 08 июля 2023, 19:27 Доказательства подготовки провокации ВСУ на ЗАЭС увидели в поведении Макрона Экс-аналитик ЦРУ Макговерн счел подозрительным звонок Макрона Зеленскому после слов о ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон осознал всю опасность, которую могла принести провокация украинских военных на Запорожской атомной электростанции. Именно поэтому после заявлений президента Украины Владимира Зеленского он тут же с ним связался. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн.

Он напомнил, что Зеленский обвинил в подготовке провокации на станции российские войска.

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«Европейские лидеры, включая Макрона, стали звонить Зеленскому после этого заявления. А разве они по такой логике не должны были обратиться к Путину?» — задал риторический вопрос Макговерн.

Бывший аналитик ЦРУ сделал вывод, что руководители стран Евросоюза прекрасно знали, кто стоит за организацией провокации на атомном объекте, и приложили все усилия, чтобы не допустить необратимых последствий.

О планах Украины ударить по Запорожской атомной электростанции беспилотниками-камикадзе и ракетой «Точка-У» с радиоактивными отходами сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его прогнозу, диверсию планировали провести в ночь на среду, 5 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила на крышах энергоблоков станции предметы, похожие на взрывчатку. Генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности Рафаэль Гросси заявил, что присутствующие на станции специалисты организации никаких признаков минирования энергоблоков не нашли.