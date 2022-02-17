Доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками привели в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привела доказательства, что обстрел детского сада в подконтрольной Киеву Станице Луганской велся с позиций украинских силовиков. К такому выводу в ЛНР пришли после проведенного анализа фотоматериалов с места обстрела.

«Нашими экспертами были детально изучены фотоматериалы и проведен их тщательный анализ. Расположение здания детского сада, угол, под которым произошло поражение стены, позволили вычислить точную траекторию полета снаряда», — приводятся в официальной группе Народной милиции ЛНР во «ВКонтакте» слова официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Ивана Филипоненко.

В ведомстве представили схему, на которой, как указано, видно, что стрельба могла вестись только с восточного направления.

«При этом позиция предполагаемого орудия, из которого велся огонь, находится на территории, контролируемой 79-й бригадой ВСУ», — отметил Филипоненко.

Как уточняется, в направлении, с которого велся обстрел, по определению не может быть подразделений Народной милиции, поскольку это территория, подконтрольная Киеву.

«Все это доказывает, что фарс с разрушением детского сада является провокацией Киева с целью дестабилизации обстановки на Донбассе», — отмечается в сообщении.

Утром 17 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что украинские военные четыре раза ударили по четырем населенным пунктам ЛНР. Обстрел был совершен из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отметил офицер представительства самопровозглашенной республики в СЦКК.