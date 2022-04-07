Вина российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата в Австрии, так и не была подтверждена. Доказательств их причастности к действиям, несовместимым с дипломатическим статусом, нет, сообщил РИА «Новости» посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

В четверг стало известно, что Австрия вышлет российских дипломатов — троих сотрудников посольства в Вене и одного работника генконсульства в Зальцбурге. Их обвинили в совершении несовместимых с дипстатусом действий и потребовали покинуть страну до 12 апреля. В МИД России уже отреагировали на такое решение — Мария Захарова предупредила о планах дать «соответствующий ответ».

Дмитрий Любинский напомнил о заявлениях главы МИД Австрии Александера Шалленберга в его последних интервью. Чиновник предупреждал, что спецслужбы должны представить веские доказательства действий дипломатов, выходящих за рамки Венских конвенций. Однако за последние 48 часов этого не произошло.

«Никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов нам не представили», — сказал Дмитрий Любинский.