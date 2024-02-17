Важное 17 февраля 2024, 14:03 Доходы от замороженных активов России собрались пустить на производство оружия для ВСУ ЕК пустит доходы от замороженных активов РФ на производство оружия для ВСУ

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Еврокомиссия будет использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины. Об этом объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил ТАСС.

«Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны», — сказала она.

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Для этого уже создали легальную базу, указала глава ЕК, выразив уверенность, что ее получится использовать.

О том, что Еврокомиссия утвердила «механизм иммобилизации» доходов от замороженных активов России на территории Евросоюза, стало известно в декабре 2023 года. Об этом на пресс-конференции сообщала замглавы ЕК Вера Юрова, напомнил РБК.

Этот механизм должен предусматривать, в частности, использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине.

Действия Запада с российскими активами ранее резко осудил президент Владимир Путин. По его оценке, это схоже с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал, что арест активов является незаконным. Любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу, предупреждал представитель Кремля.