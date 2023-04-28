28 апреля 2023, 14:02
Договоренности США и Южной Кореи о ядерном оружии назвали угрозой безопасности
Захарова назвала раскачкой ситуации соглашение США и Южной Кореи о ядерном оружии
Соглашение США и Южной Кореи о совместном планировании по использованию ядерного оружия приведет к росту угроз региональной безопасности и, как следствие, глобальной стабильности. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметила, что США и их союзники в Азиатско-тихоокеанском регионе начали повторять деструктивные практики под предлогом ядерного сдерживания, которые американцы продвигали последние десятилетия.
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После окончания «холодной войны эту практику, подчеркнула Захарова, начали продвигать в рамках НАТО, который объявил себя „ядерным альянсом“.
«Дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесет ничего, кроме нагнетания напряженности, подстегивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений», — обратила внимание представитель МИД.
Россия, по ее словам, призвала США и их союзников отказаться от раскачивания ситуации и прекратить политику по ослаблению уровня глобальной безопасности.
США и Южная Корея договорились о создании специальной группы по вопросам ядерного планирования в связи с ростом угрозы со стороны КНДР. Участники займутся определением шагов для минимизации этих угроз.
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к серьезному ответу, который поставит точку в существовании действующего в стране политического режима.
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