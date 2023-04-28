Мир 28 апреля 2023, 14:02 Договоренности США и Южной Кореи о ядерном оружии назвали угрозой безопасности Захарова назвала раскачкой ситуации соглашение США и Южной Кореи о ядерном оружии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соглашение США и Южной Кореи о совместном планировании по использованию ядерного оружия приведет к росту угроз региональной безопасности и, как следствие, глобальной стабильности. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что США и их союзники в Азиатско-тихоокеанском регионе начали повторять деструктивные практики под предлогом ядерного сдерживания, которые американцы продвигали последние десятилетия.

Реклама

После окончания «холодной войны эту практику, подчеркнула Захарова, начали продвигать в рамках НАТО, который объявил себя „ядерным альянсом“.

«Дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесет ничего, кроме нагнетания напряженности, подстегивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений», — обратила внимание представитель МИД.

Россия, по ее словам, призвала США и их союзников отказаться от раскачивания ситуации и прекратить политику по ослаблению уровня глобальной безопасности.

США и Южная Корея договорились о создании специальной группы по вопросам ядерного планирования в связи с ростом угрозы со стороны КНДР. Участники займутся определением шагов для минимизации этих угроз.

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к серьезному ответу, который поставит точку в существовании действующего в стране политического режима.