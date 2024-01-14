Мир 14 января 2024, 23:40 Договор Великобритании с Украиной показал, что британцы не готовы воевать с Россией Политолог Портников: договор с Киевом показал неготовность Лондона воевать с РФ Unsplash

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Британское соглашение с Украиной о безопасности говорит о неготовности и нежелании королевства вступать в противостояние с российскими войсками. Об этом заявил украинский политолог Виталий Портников в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Это соглашение <…> в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я, кстати, не удивлен, потому что я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность „цивилизованного мира“ участвовать в этом конфликте», — сказал он.

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Эксперт отметил, что западные страны могут только наблюдать, выстоит ли Украина против России, если будет использовать оружие США и Британии. По словам политолога, у королевства нет такого большого количества ресурсов, как у ЕС и Америки, поэтому британская сторона не способна оказать эффективную помощь ВСУ.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль признался в управлении страной извне. На этот указывает его фраза о «защите Британии».