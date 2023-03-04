Важное 04 марта 2023, 11:23 Договор с Сирией о взаимной выдаче преступников внесли на ратификацию в Госдуму Путин внес на ратификацию договор с Сирией о взаимной выдаче преступников РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Сирией о выдаче друг друг преступников. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту договора, Россия и Сирия обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, «влекущих выдачу».

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В середине октября прошлого года президент Сирии Башар Асад ратифицировал соглашения о юридическом сотрудничестве с Россией и экстрадиции осужденных. По данным Al-Ikhbariya, лидер САР подписал законы 32 и 33, которые содержали положения об этом.

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Соглашение о юридическом сотрудничестве связано с желанием Сирии укрепить международное сотрудничество в борьбе с преступностью, а соглашение об экстрадиции — с позицией Дамаска о необходимости реализации судебных решений при защите основных прав человека, в частности права на контакты с родственниками, уточнил телеканал.