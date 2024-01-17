Мир 17 января 2024, 15:59 Договор по гарантиям безопасности Украины и Британии оценили в России Захарова: Украине не позволят выйти из конфликта через мирный договор РИА «Новости»

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Подписание между Украиной и Великобританией соглашения по гарантиям безопасности не позволит украинской стороне выйти из конфликта с Россией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, закрепленный между двумя странами пакт свидетельствует о том, что Украина теряет шансы на выход из конфликта путем переговоров, став разменной монетой для англосаксонского мира.

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«Страну пытаются удержать на ее текущем антироссийском и евроатлантическом конфронтационном курсе. Сам факт участия постсоветского государства в таком договоре абсурден, поскольку перед Украиной поставили задачу обеспечить военную поддержку королевству в случае военной агрессии», — сказала дипломат.

Захарова выразила мнение, что британская сторона подписанием такого соглашения пытается не позволить партнерам по НАТО не утратить интерес к финансированию Украины.

Посольство России в Лондоне подчеркивало, что соглашение Украины и Великобритании исключило возможность для киевского режима выйти из конфликта путем переговоров.