Мир 10 мая 2023, 19:51 Договор об обычных вооруженных силах в Европе назвали пережитком прошлого Замглавы МИД Рябков заявил о бессмысленности ДОВСЕ в современном мире Википедия

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Подготовленный Россией к денонсации Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно потерял свою ценность после объявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Рябков напомнил, что договор вступил в силу в 1992 году, а предложения России пересмотреть его и адаптировать к новым условиям не поддержали США и страны НАТО. При этом Североатлантический альянс, принимая в свой состав страны бывшего Восточного блока, фактически обходил прописанные в ДОВСЕ нормы.

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«В 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не исправилась», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что последние события, включая заявки Финляндии и Швеции в НАТО, а также договоренности финских властей о размещении на своей территории американских войск окончательно сделали существование договора бессмысленным пережитком прошлого.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Глава государства сделал своим официальным представителем при рассмотрении документа в Совете Федерации заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.