Посольство РФ: Судан не приостанавливал договор о военной базе

Соглашение по созданию базы ВМФ России на Красном море в Судане остается в силе. Посольство РФ в стране опровергло ранее появившиеся в СМИ заявления о его заморозке.

Диппредставительство разместило в Instagram ответ на информацию телеканала «Аль-Арабия». Со ссылкой на источник он заявил, что достигнутых с прежними властями договоренностей в Хартуме решили не придерживаться.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорилось так называемыми „источниками“. Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — отмечено в публикации.

СМИ также указали на приостановку дальнейшего размещения российских военных на морской базе «Фламинго» в Судане. Посольство их тоже не подтвердило.

Подобные публикации российские дипломаты сочли направленными на нанесение ущерба «дружественным отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры».

Прессу в посольстве призвали не ссылаться на непроверенные источники.