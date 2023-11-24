Важное 24 ноября 2023, 08:09 Договор о прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступил в силу Al Hadath: соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу Unsplash

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Режим прекращения огня между сторонниками палестинского движения ХАМАС и Израилем вступил в силу утром в пятницу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

«Между движением ХАМАС и Израилем в силу вступило соглашение о прекращении огня в секторе Газа», — говорится в сообщении.

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Ранее стороны договорились об объявлении гуманитарной паузы и прекращении огня в зоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страна призывала к этой мере сразу после начала конфликта. Также дипломат приветствовала участие делегации Катара в переговорах между странами, заявив о стремлении ближневосточного государства к деэскалации.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отмечал, что временное перемирие с боевиками ХАМАС будет очень коротким. После этого ЦАХАЛ возобновит активные боевые действия еще как минимум на несколько месяцев.