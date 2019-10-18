Договариваются одни, а воюют другие. Не стоит удивляться нарушению перемирия в Сирии

Во время реальных боевых действий какие-либо договоренности не могут работать. Решения принимают полевые командиры, которые не смотрят на заявления политиков. Именно поэтому турецкая армия могла нарушить режим перемирия в Сирии, объяснил «360» политолог, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его словам, любые договоренности заключают не для того, чтобы их в дальнейшем выполняли.

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«Война идет, война! Причем здесь официальные комментарии. <…> Мало ли о чем, кто договаривается. Договариваются одни люди — воюют другие. Соответственно, союзные туркам боевики пошли в атаку, а им ответили — все!» — пояснил политолог.

Сатановский отметил, что для военных абсолютно не имеет значения, что решили «какие-то люди в костюмах и галстуках».

«Сидишь тут и стреляешь во врага, а враг по тебе стреляет. Есть возможность по нему ударить — бьешь. Если это кому-то не нравится, то он может туда приехать и лично задать вопрос. Я что-то сомневаюсь, чтобы хоть один турецкий или американский дипломат или политик там оказался. Что же они, с ума, что ли, сошли?» — продолжил он.

Политолог добавил, что подобные нарушения — реальность на поле боя. Кроме того, такие соглашения «никогда не выполняются», и это великая случайность, если их кто-то когда-то выполнит. На войне все решения принимают полевые командиры, несмотря на приказы людей, находящихся «в безопасном месте».

США и Турция объявили о временном перемирии 17 октября. Прекратить военные действия планировалось на ближайшие 120 часов. В течение этого времени предполагалось отвести курдские силы на безопасное расстояние, а после Турция должна была полностью завершить военную операцию.

На следующий день курды заявили, что турецкая армия нарушила договоренность и продолжила обстрелы сирийской территории.

Анкара развернула операцию в Сирии 9 октября, чтобы создать на севере страны безопасную зону для сирийских беженцев. Кроме того, Турция заявляла об окончательном избавлении от исламистов и курдских боевиков.