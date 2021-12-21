Додона вызвали на допрос по делу о хищении 12 млн долларов

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали на допрос по делу о хищении государственных денег. В генпрокуратуре страны его ожидают 27 декабря.

Пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек уточнила, что политику планируют предъявить подозрение, сообщило РИА «Новости».

В прокуратуре считают, что в 2008 году, когда Додон занимал пост первого вице-премьера и министра экономики, руководители компании Energocom вступили в сговор с министерством, которое возглавлял политик. Участниками этого сговора также стали Национальное агентство по регулированию энергетики и несколько иностранцев.

По версии правоохранителей, вместе они провернули преступную схему, которая позволяла им необоснованно завысить закупочную цену электричества. Разница в цене перечислялась на счета подставных компаний. В итоге государству был причинен ущерб почти на 12 миллионов долларов.

Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год. Сейчас должность лидера страны занимает Майя Санду.