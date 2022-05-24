Прокуратура Молдавии задержала экс-президента Додона на 72 часа

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и государственной измене. Об этом со ссылкой на исполняющую обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры республики Елену Казаков сообщило РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Антикоррупционный центр и Служба безопасности провели 10 обысков по делу о незаконном обогащении, пассивной коррупции, государственной измене и незаконном финансировании политической партии.

«В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека», — заявила представитель ведомства.

В прокуратуре подтвердили, что одним из задержанных является Додон. О втором подозреваемом ничего не известно.

Расследование в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона связано с появившейся в 2020 году видеозаписью, на которой глава республики получил от лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и его заместителя Сергея Яралова пакет. Опубликовавший ролик бывший депутат Юрий Реницэ утверждал, что президент получил от политика взятку. Запись датирована июнем 2019 года, когда Плахотнюк уехал из Молдавии.

После публикации записи Антикоррупционная прокуратура отказалась от заведения уголовного дела, так как не увидела в действиях Додона признаков преступления. Решение ведомства поддержал суд Кишинева, но на минувшей неделе Апелляционная палата отменила вердикт суда первой инстанции.