Додон заявил о намерении сделать русский язык обязательным предметом в школах

Глава государства пояснил, что у русского языка особый статус, и документооборот в стране происходит на двух языках. По его словам, решение снять язык с обязательной учебной программы было неверным. Додон напомнил, что ранее школьники учили два иностранных языка, в числе которых был русский и еще один на выбор. Политик уверен, что знание этого дополнительного языка будет полезно гражданам, пишет сайт «Политика сегодня».

Власти Молдавии утвердили новый Кодекс об образовании шесть лет назад. После этого русский перестал быть обязательным в среднеобразовательных учебных учреждениях. В 2018 году Конституционный суд признал закон о функционировании языков устаревшим. Его приняли во времена Советского Союза.