Запад занялся провоцированием дестабилизации в Молдавии. Это нужно для того, чтобы оправдать ее политическое и военное присоединение к Румынии, а также разместить на ее территории войска НАТО, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Майя Санду (президент Молдавии — прим. ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в регионе. Готовится военное и политическое присоединение страны к Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал политик в Telegram.

Он считает, что антироссийская истерия и процессы по вооружению устраивают специально для оправдания присутствия войск НАТО в Молдавии.

В страну на фоне энергетического и экономического кризисов, по его словам, хотят завезти летальное оружие. Получится так, что жители Молдавии «зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами».

«Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность», — добавил он.

Додон обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) в подготовке к политической, экономической, моральной ликвидации государства.

Румыния ввела войска на территорию Молдавии в 1918 году. Тогда румынские власти провели границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Совет края, созданный в Кишиневе, выступил за объединение с соседней страной. Однако территория современной Молдавии с июня 1940 года не входит в состав Румынии.