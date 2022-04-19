Додон заявил, что Санду хочет втянуть Молдавию в вооруженный конфликт

Жители Молдавии боятся, что власти своими действиями втянут их в военный конфликт, поэтому они хотят провести досрочные выборы. Об этом сообщил бывший президент республики и почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.

«Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Поезжайте в районы, села, и вы увидите, что граждане хотят досрочных выборов, и президентских, и парламентских, потому что больше не могут терпеть хаос и вашу безответственность», — написал Додон в своем Telegram.

По его мнению, стране не нужна власть, не защищающая интересы Молдавии. Оппозиция, в качестве которой выступает блок «Коммунисты и социалисты» сообщила о планирующихся консультациях с обществом для обсуждения возможных протестов против действующей власти.

Ранее Додон осудил действия властей, из-за которых произошло обострение энергетической и экономической ситуаций в стране. Также он выступил против запрета георгиевской ленты и в целом антироссийской риторики.

Президент страны Майя Санду 19 апреля подписала закон, запрещающий демонстрацию символики, которые используют российские военные. В том числе, буквенные символы V и Z войсками, а также георгиевская лента. Об этом сообщила газета «Известия».