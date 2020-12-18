Додон вернул русскому языку статус официального в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон, который вернул русскому статус языка межнационального общения. Кроме того, глава республики отменил ограничения на вещание российских каналов.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и не рекомендовал принять новый», — написал он.

Додон подчеркнул, что новый закон очень важен для граждан Молдавии, которые долгое время ждали, когда его примут.

Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков 4 июня 2018 года. Он был принят еще во времена СССР и придавал русскому языку статус средства межнационального общения на территории Молдавии.

Спустя 2,5 года после решения Конституционного суда парламент республики принял новый закон о функционировании языков — это произошло на прошлой неделе. В нем русскому вернули статус языка межнационального общения. Кроме того, государственные органы обязали предоставлять гражданам информацию не только на молдавском, но и на русском.

Новый закон также отменил запрет на вещание российских телеканалов. Документ дает гарантию национальным меньшинствам на то, что они смогут изучать и повсеместно использовать родной язык.