Додон вернул русскому языку статус официального в Молдавии
Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.
«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и не рекомендовал принять новый», — написал он.
Додон подчеркнул, что новый закон очень важен для граждан Молдавии, которые долгое время ждали, когда его примут.
Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков 4 июня 2018 года. Он был принят еще во времена СССР и придавал русскому языку статус средства межнационального общения на территории Молдавии.
Спустя 2,5 года после решения Конституционного суда парламент республики принял новый закон о функционировании языков — это произошло на прошлой неделе. В нем русскому вернули статус языка межнационального общения. Кроме того, государственные органы обязали предоставлять гражданам информацию не только на молдавском, но и на русском.
Новый закон также отменил запрет на вещание российских телеканалов. Документ дает гарантию национальным меньшинствам на то, что они смогут изучать и повсеместно использовать родной язык.