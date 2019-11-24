Додон решил общаться с жителями Молдавии через YouTube и Facebook

Президент Молдавии Игорь Додон пригласил жителей задать ему вопросы. Глава государства пообещал, что теперь каждые выходные будет общаться с жителями через соцсети и YouTube. Исключение сделают только для вопросов от троллей.

По словам Додона, он старается регулярно общаться с журналистами, иногда это происходит ежедневно — как позволяет график.

«Знаю, что есть много вопросов, на которые граждане ждут ответов от главы государства. И речь не всегда идет о политике. Люди хотят пообщаться на простые житейские темы, хотят знать, как жить дальше. Поэтому мы решили открыть дополнительную площадку для общения с президентом, которая принадлежит народу», — написал Додон в Facebook.

Президент пообещал, что будет отвечать на все вопросы граждан, в том числе и провокационные. По словам Додона, в соцсетях он постарается больше говорить не о политике, а о людях и повседневной жизни. Онлайн-общение, отметил глава Молдавии, позволит охватить как можно больше жителей страны, а также представителей молдавской диаспоры за рубежом.

«Тролли не получат ответы, а будут заблокированы», — добавил Додон.

Судя по комментариям под этим постом Додона, жителей Молдавии волнуют транспортные вопросы, цены на газ, стоимость продуктов, размер минимальных пенсий.