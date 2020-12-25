Додон рассказал о жизни после президентства

«Меня часто спрашивают, как я чувствую себя по завершении срока президентских полномочий. Хочу вам сказать, что я чувствую себя полным сил, и самая интересная борьба только начинается. Когда одна партия заканчивается, начинается следующая!» — написал он.

Победитель президентских выборов в Молдавии Майя Санду приняла присягу и вступила в должность главы государства 24 декабря. Церемония инаугурации прошла во Дворце республики. Там Додон встретил нового лидера с цветами. А во время официальной церемонии Санду вручила Додону памятную табличку. На ней написано, что бывший президент был главнокомандующим с 2016 по 2020 год.

Государственный язык Молдавии на сайте президента сменили на румынский.

Второй тур прямых президентских выборов состоялся 15 ноября.