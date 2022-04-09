Додон раскритиковал запрет на 9 Мая и георгиевские ленты в Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон и участники Блока коммунистов и социалистов (БКС) раскритиковали запрет на ношение георгиевских лент и празднование 9 Мая в стране. Они заявили, что все равно будут отмечать этот праздник.

«9 Мая лично я надену на грудь георгиевскую ленту, как и в предыдущие годы, и буду участвовать в традиционном марше к мемориалу вместе с десятками тысяч людей, которые будут отмечать День Победы над нацизмом», — заявил Додон.

По данным сайта Urа.ru, Члены БКС поддержали его. Он назвали необходимостью чтить память о Великой Отечественной войне и уважать символику, связанную с Победой.

Парламент страны также ввел запрет на использования символики Z и V, а также на показ российских новостей. За правонарушения будут наказывать штрафами от 245 до 490 долларов. Большинство эти нововведения поддержало.