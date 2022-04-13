Додон призвал реально оценить шансы Молдавии на членство в Евросоюзе

Шансы Молдавии на вхождение в состав Евросоюза в ближайшие годы минимальны. Даже при условии, если страна получит статус кандидата на вступление. Об этом в эфире телеканала «НТВ-Молдова» заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Он призвал власти страны реально посмотреть на ситуацию и прекратить заниматься политическим пиаром.

«Молдавия не станет членом ЕС в ближайшие 10, 15, 20 лет. То, что мы сейчас видим — просто политический пиар», — заявил Додон.

Политик напомнил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз не гарантирует ничего. Некоторые страны находятся в состоянии ожидания много лет.

Накануне Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели передал министрам иностранных дел Молдавии и Грузии специальные опросники для начала процедуры для вступления в Евросоюз.

Заявку на вступление Молдавии в ЕС в начале марта подписала президент Майя Санду. Она подчеркнула, что не знает о сроках рассмотрения этого документа и как именно будет рассматриваться ее заявление.

Подписи под обращением также поставили премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица и председатель парламента Игорь Гросу.