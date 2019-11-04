Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

Во втором туре выборов мэра Кишинева победу одержал вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге уже поздравил его с победой.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Чебан набирает 52,39% голосов, тогда как лидер проевропейской партии «Платформа «Достоинство и Правда», победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе — 47,61%, сообщило РИА «Новости».

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Президент Молдавии Игорь Додон и глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный уже поздравили Чебана с победой.

«Хочу поздравить кишиневцев с тем, что начинается новая позитивная страница в истории современного Кишинева. Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом, но прошу его не испытывать эйфорию, потому что он должен быть мэром для всех, в том числе и для тех, кто голосовал за его оппонента, люди ждут результата», — приводит агентство слова молдавского президента.

Зинаида Гречаный, в свою очередь, поблагодарила всех жителей республики, принявших участие в голосовании.

В воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур выборов мэра Кишинева. Также граждане выбирали руководителей еще в 384 населенных пунктах Молдавии.

В ЦИК сообщили, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было.